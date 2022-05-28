Берубе о вылете «Сент-Луиса»: «Тяжелый способ закончить плей-офф. Ребята упорно боролись»

Берубе считает, что игроки «Сент-Луиса» упорно боролись в серии с «Колорадо»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Берубе прокомментировал поражение в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо» (2:3). «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-2.

«Это тяжелый способ закончить плей-офф. Но что есть, то есть. Наши ребята упорно боролись», — приводит слова Берубе пресс-служба клуба.

Победный гол за 6 секунд до конца третьего периода забил Даррен Хелм. «Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».