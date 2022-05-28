Тренер «Колорадо» прокомментировал победу в серии с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2). «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-2.

«Мне нравилось, как мы играли. Их вратарь сделал несколько больших сейвов, а мы не смогли сделать несколько подборов. Мы продолжали говорить правильные вещи на скамейке. Мы смогли сравнять счет, но они снова забили, это было немного обескураживающе. Однако наши игроки сразу же пришли в норму, сделав несколько хороших смен», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Победный гол за 6 секунд до конца третьего периода забил Даррен Хелм. «Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».