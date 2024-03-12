Глобальная серия НХЛ пройдет в Чехии, Финляндии и Германии

«Баффало», «Нью-Джерси», «Даллас» и «Флорида» проведут матчи в Европе, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В рамках Глобальной серии «Баффало» и «Нью-Джерси» проведут матчи следующего регулярного чемпионата в Праге (Чехия) 4 и 5 октября. Затем «Даллас» и «Флорида» сыграют в Тампере (Финляндия) 1 и 2 ноября.

Также «Баффало» проведет предсезонный матч против «Ред Булл» в Мюнхене (Германия) 27 сентября.