Определилась вторая пара плей-офф Западной конференции НХЛ

«Даллас» переиграл «Сент-Луис» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал победителем Западной конференции.

Таким образом, стала известна вторая пара плей-офф на Западе: «Ванкувер» встретится в первом раунде с «Нэшвиллом».

Ранее определилалсь первая пара плей-офф в Западной конференции: «Колорадо» сыграет против «Виннипега». Ранее команды не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли.