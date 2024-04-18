Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:59

Определилась вторая пара плей-офф Западной конференции НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки Ванкувера.
Фото USA Today Sports

«Даллас» переиграл «Сент-Луис» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал победителем Западной конференции.

Таким образом, стала известна вторая пара плей-офф на Западе: «Ванкувер» встретится в первом раунде с «Нэшвиллом».

Ранее определилалсь первая пара плей-офф в Западной конференции: «Колорадо» сыграет против «Виннипега». Ранее команды не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
4
Читайте также
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Айлендерс» обыграли «Питтсбург», «Тампа-Бэй» победила «Торонто». Результаты матчей 18 апреля

«Даллас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 81 51 30 108
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 81 23 58 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 104
3 Вегас 81 45 36 98
4 Лос-Анджелес 81 43 38 97
5 Калгари 81 37 44 79
6 Сиэтл 81 33 48 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
18.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 6 : 4
18.04 02:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.04 04:30
Даллас – Сент-Луис
 2 : 1 Б
18.04 05:00
Аризона – Эдмонтон
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 81 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости