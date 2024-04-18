«Даллас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Даллас» набрал 113 очков и завершил регулярку на первой строчке в Западной конференции. «Сент-Луис» стал 9-м — 92 очка.

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