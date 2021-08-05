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Определены даты арбитражных слушаний по контрактам игроков НХЛ

18:58
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Профсоюз игроков НХЛ определил даты арбитражных слушаний, на которых будет определяться сумма контракта, на которую могут рассчитывать некоторые хоккеиста НХЛ, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

11 августа: Адам Пелек («Айлендерс»), Майк Макниквен («Монреаль»), Якуб Врана («Детройт»).

12 августа: Виктор Мете («Оттава») — игрок уже договорился с клубом.

13 августа: Нил Пионк («Виннипег»).

14 августа: Винс Данн («Сиэтл»), Зак Сэнфорд («Сент-Луис») — игрок уже договорился с клубом.

16 августа: Росс Колтон («Тампа»), Адин Хилл («Сан-Хосе») — игрок уже договорился с клубом.

17 августа: Кевин Фиала («Миннесота»).

18 августа: Юусе Сарос («Нэшвилл»).

20 августа: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Джейсон Дикинсон («Даллас»).

21 августа: Адам Эрни («Детройт»), Деннис Гилберт («Колорадо»).

23 августа: Зак Астон-Риз («Питтсбург»).

26 августа: Эндрю Копп («Виннипег»), Трэвис Санхейм («Флорида»), Никита Задоров («Калгари»).

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Иван Шитик все материалы автора

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