«Оттава» подписала контракт с защитником Мете на год
19:44
Защитник Виктор Мете подписал новый контракт с «Оттавой», информирует официальный сайт клуба.
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1,2 млн долларов.
В минувшем сезоне Мете играл за «Монреаль» и «Оттаву».
Всего он провел 28 игр в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности «+8».
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