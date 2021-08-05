«Оттава» подписала контракт с защитником Мете на год

Защитник Виктор Мете подписал новый контракт с «Оттавой», информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1,2 млн долларов.

В минувшем сезоне Мете играл за «Монреаль» и «Оттаву».

Всего он провел 28 игр в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности «+8».