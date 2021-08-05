Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Оттава» подписала контракт с защитником Мете на год

19:44
Теги:

Защитник Виктор Мете подписал новый контракт с «Оттавой», информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 1,2 млн долларов.

В минувшем сезоне Мете играл за «Монреаль» и «Оттаву».

Всего он провел 28 игр в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности «+8».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Один из лучших матчей в истории! Мужская сборная России по волейболу в шаге от золота Токио
«Сейчас напишут, что опять повезли на Олимпиаду больного. Но мне все равно». Шкуренев — злобным хейтерам
Гайч попал в сферу интересов «Лидса»
Финала Россия — Украина не будет. Бакши проиграл
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд