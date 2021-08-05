«Нью-Джерси» удержал часть зарплаты Бутчера при обмене защитника в «Баффало»

Защитник Уилл Бутчер перешел в «Баффало». «Нью-Джерси» обменял 26-летнего хоккеиста и выбор в пятом раунде драфта-2022 в «Сэйбрз».

Контракт американца с кэпхитом 4,1 миллиона долларов будет действовать до конца следующего сезона. По данным CapFriendly, «Дэвилз» также удержали у себя 1 миллион долларов.

В прошедшем чемпионате Бутчер набрал 11 (1+10) очков при полезности «-3» в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.