«Нью-Джерси» удержал часть зарплаты Бутчера при обмене защитника в «Баффало»
18:50
Защитник Уилл Бутчер перешел в «Баффало». «Нью-Джерси» обменял 26-летнего хоккеиста и выбор в пятом раунде драфта-2022 в «Сэйбрз».
Контракт американца с кэпхитом 4,1 миллиона долларов будет действовать до конца следующего сезона. По данным CapFriendly, «Дэвилз» также удержали у себя 1 миллион долларов.
В прошедшем чемпионате Бутчер набрал 11 (1+10) очков при полезности «-3» в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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