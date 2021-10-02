«Он был готов». Шубская пошутила о сыне Сергее и повторении фамилии Овечкина в составе «Вашингтона»

«Вашингтон» включил в состав на тренировочный лагерь двух Овечкиных. Журналист спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд предположил, что вторым Овечкиным в может быть сын Александра — Сергей.

NHL squad starting to emerge from the groups. 2 Ovechkins may just be wishful thinking though... pic.twitter.com/pOIc0so9ve — JJ Regan (@JJReganNBCS) October 1, 2021

Супруга Овечкина Анастасия Шубская отреагировала на публикацию в Instagram: «Он был готов», — написала она, сопроводив ответ двумя смеющимися эмодзи.

Пока неизвестно, вкралась ли в протокол обычная опечатка или «Вашингтон» придумал какую-то специальную акцию.