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«Он был готов». Шубская пошутила о сыне Сергее и повторении фамилии Овечкина в составе «Вашингтона»

21:30
Александр Овечкин с сыном Сергеем. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин с сыном Сергеем. Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» включил в состав на тренировочный лагерь двух Овечкиных. Журналист спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд предположил, что вторым Овечкиным в может быть сын Александра — Сергей.

Супруга Овечкина Анастасия Шубская отреагировала на публикацию в Instagram: «Он был готов», — написала она, сопроводив ответ двумя смеющимися эмодзи.

Пока неизвестно, вкралась ли в протокол обычная опечатка или «Вашингтон» придумал какую-то специальную акцию.

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Иван Шитик все материалы автора

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