«Он был готов». Шубская пошутила о сыне Сергее и повторении фамилии Овечкина в составе «Вашингтона»
21:30
«Вашингтон» включил в состав на тренировочный лагерь двух Овечкиных. Журналист спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд предположил, что вторым Овечкиным в может быть сын Александра — Сергей.
NHL squad starting to emerge from the groups. 2 Ovechkins may just be wishful thinking though... pic.twitter.com/pOIc0so9ve— JJ Regan (@JJReganNBCS) October 1, 2021
Супруга Овечкина Анастасия Шубская отреагировала на публикацию в Instagram: «Он был готов», — написала она, сопроводив ответ двумя смеющимися эмодзи.
Пока неизвестно, вкралась ли в протокол обычная опечатка или «Вашингтон» придумал какую-то специальную акцию.
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