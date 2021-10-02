«Каролина» выставила Летунова на драфт отказов
21:33
«Каролина» выставила нападающего Максима Летунова на драфт отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон.
25-летний россиянин подписал двусторонний контракт с клубом в июле.
В минувшем сезоне он играл в системе «Сан-Хосе». В 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ Летунов набрал 15 (12+3) баллов. В плей-офф он отметился 2 голами в 4 играх.
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