«Каролина» выставила Летунова на драфт отказов

«Каролина» выставила нападающего Максима Летунова на драфт отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон.

25-летний россиянин подписал двусторонний контракт с клубом в июле.

В минувшем сезоне он играл в системе «Сан-Хосе». В 32 матчах регулярного чемпионата АХЛ Летунов набрал 15 (12+3) баллов. В плей-офф он отметился 2 голами в 4 играх.