Бывший вратарь «Вашингтона» Олаф Колциг рассказал о нездоровой привычке российского нападающего команды Александра Овечкина. Колциг заявил, что форвард во время предматчевой тренировки выпивал по три энергетика.

«Мы все просто сидели и говорили: «Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде». Не думаю, что сейчас у него та же игровая рутина, когда он пил энергетик и колу, но я также не думаю, что он пьет столько же воды, сколько все остальные», — приводит слова Колцига The Washington Post.

Ранее Колциг заявил, что у Овечкина не самая здоровая в мире диета.

Колциг и Овечкин вместе играли за «Вашингтон» с 2005 по 2008 год. В 2008 году немецкий вратарь перешел сначала в «Тампу», а затем в «Торонто». В 2009-м Колциг завершил карьеру. Голкипер сыграл 770 матчей за «Вашингтон». В 2000 году Колциг получил «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Овечкин сыграл за «Кэпиталз» 55 матчей, в которых набрал 43 (16+27) очка. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 56 шайб.