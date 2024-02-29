Панарин повторил достижение Орра среди незадрафтованных игроков в истории НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

После этой игры на счету Панарина 82 (35+47) очка. Этот сезон стал шестым для 32-летнего россиянина за карьеру в НХЛ, в котором ему удалось преодолеть рубеж в 80 очков.

Как сообщает сайт НХЛ, Панарин стал восьмым незадрафтованным игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать такое количество баллов минимум в шести сезонах. Ранее это делали Уэйн Гретцки (17 сезонов), Фил Эспозито (11 сезонов), Петер Штястны (8), Адам Оутс (8), Джо Маллен (7), Бобби Орр (6) и Мартен Сан-Луи (6).

«Рейнджерс» набрали 83 очка в 60 матчах и лидируют в Восточной конференции. 3 марта команда сыграет с «Торонто».