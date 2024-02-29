В «Миннесоте» прокомментировали подписание контракта с Хуснутдиновым

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался по поводу заключения контракта с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым.

По словам специалиста, прибытие 21-летнего игрока в расположение клуба НХЛ ожидается в течение недели после того, как будут оформлены необходимые для этого документы.

«Я думаю, Марат — это тот игрок, который может помочь нам прямо сейчас. У него есть скорость, он отлично ведет борьбу за шайбу. Мы хотим быть уверены, что поставим его в ситуацию, в которой он сможет раскрыть себя и добиться успеха», — приводит слова Герина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Хуснутдинов выступал за два клуба КХЛ: СКА и «Сочи». В общей сложности он отыграл 55 матчей, забросил 6 шайб и отдал 14 результативных передач.

На данный момент «Миннесота» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка.