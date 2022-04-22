Охотюк забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

«Нью-Джерси» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». На 5-й минуте третьего периода счет стал 2:3.

Голом отметился российский защитник Никита Охотюк. Для него эта заброшенная шайба стала первой в НХЛ.

Игра против «Баффало» стала для Охотюка дебютной в НХЛ. Ранее он играл только в АХЛ ха «Ютика Кометс». В этом сезоне он набрал 13 (3+10) очков в 63 играх.