Нюландер пропустит второй матч серии с «Бостоном»

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер пропустит второй матч серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Из-за травмы 27-летний швед пропустит вторую игру подряд. В воротах «Мэйпл Ливз» с первых минут сыграет Илья Самсонов.

В текущем сезоне Нюландер провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 98 (40+58) очков.