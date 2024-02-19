Маккиннон набрал очки в 26 домашних матчах «Колорадо» подряд с начала сезона — это второй показатель в истории НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

28-летний канадец выполняет как минимум одно результативное действие во всех играх на арене «Эвеланш» в сезоне-2023/24.

Серия хоккеиста длится уже 26 матчей подряд. Маккиннон опередил по этому показателю Бобби Орра (набирал очки в 25 домашних матчах подряд с начала сезона-1974/75) и вышел на второе место в истории НХЛ.

Самая длительная результативная серия в домашних матчах с начала сезона в истории НХЛ была у Уэйна Гретцки — он набирал очки в 40 матчах подряд в сезоне-1988/89.