«Нью-Джерси» в овертайме уступил «Торонто», Гусев и Михеев забили по голу

«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Торонто» — 4:5. В составе хозяев отличился Никита Гусев, также на его счету показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за 15.07 на льду.

Илья Михеев получил повреждение запястья. Также на его счету гол и 4 броска в створ за 11.07.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хишир — 7 (Братт, Палмиери), 4:33 — 1:0. Хаймэн — 9 (бол., Райлли, Спецца), 16:56 — 1:1. Михеев — 8 (Таварес, Нюландер), 17:15 — 1:2. Гусев — 6 (бол., Хишир, Ватанен), 21:42 — 2:2. Капанен — 9 (Керфут, Таварес), 25:16 — 2:3. Палмиери — 15 (Хишир, Братт), 27:01 — 3:3. Братт — 7 (Палмиери), 30:11 — 4:3. Таварес — 15 (бол., Нюландер, Бэрри), 48:15 — 4:4. Нюландер — 15, 62:38 — 4:5.

Вратари: Блэквуд — Хатчинсон.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (9+14+5+0) — 37 (19+9+5+4).

Наши: Гусев (15.07/3/-1) — Михеев (11.07/4/0).

28 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.