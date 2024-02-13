«Нью-Джерси» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нью-Джерси» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 51 матче.

«Сиэтл» идет на 11-й строчке «Запада» с 52 очками в 52 играх.