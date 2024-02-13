«Рейнджерс» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» дома обыграли «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 71 очком в 53 матчах.

«Калгари» идет на десятой строчке «Запада» с 55 очками в 53 играх.