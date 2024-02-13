«Филадельфия» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Филадельфия» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 64 очками в 54 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке «Запада» с 50 очками в 51 игре.