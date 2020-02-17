«Нью-Джерси» обменял капитана команды Грина в «Айлендерс»
02:03
«Нью-Джерси» и «Айлендерс» совершили обмен, сообщает официальный сайт лиги. Состав «островитян» пополнил 37-летний защитник Энди Грин, который последние пять сезонов был капитаном команды.
Взамен «дьяволы» получили 21-летнего защитника Дэвида Кенневилля и пик второго раунда в 2021 году.
Грин в конце сезона может стать неограниченно свободным агентом. Кенневильеще не провел ни одного матча в НХЛ.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...