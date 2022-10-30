Гол Чинахова не спас «Коламбус» от разгрома от «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» на своем льду разгромил «Коламбус» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей по голу и результативной передаче в свой актив записали нападающие Йеспер Братт и Нико Хишир, два результативных паса сделал форвард Джек Хьюз.
В составе «Коламбуса» единственный гол на счету российского форварда Егора Чинахова. Для него эта шайба стала второй в нынешнем сезоне.
Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков завершил эту игру с показателем полезности «минус 3».
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«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
Голы: Зеттерлунд — 1 (Хишир), 17:10 — 1:0. Хишир — 4, 23:22 — 2:0. Грэйвс — 1 (Братт, Хьюз), 23:55 — 3:0. Чинахов — 2 (Силлинджер, Джонсон), 26:39 — 3:1. Марино — 1, 39:38 — 4:1. Зигенталер — 1 (бол., Мерсер, Хаула), 43:46 — 5:1. Братт — 4 (Хьюз, Татар), 52:47 — 6:1. Вуд — 2 (Бастиан, Маклеод), 54:47 — 7:1.
Вратари: Ванечек — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 52 (20+11+21) — 19 (5+7+7).
Наши: — - Гавриков (23.04/3/-3), Чинахов (12.30/2/0).
30 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|2
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|3
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Чикаго
|8
|4
|4
|9
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|7
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|- : -
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|- : -
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66