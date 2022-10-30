Гол Чинахова не спас «Коламбус» от разгрома от «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду разгромил «Коламбус» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по голу и результативной передаче в свой актив записали нападающие Йеспер Братт и Нико Хишир, два результативных паса сделал форвард Джек Хьюз.

В составе «Коламбуса» единственный гол на счету российского форварда Егора Чинахова. Для него эта шайба стала второй в нынешнем сезоне.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков завершил эту игру с показателем полезности «минус 3».

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«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Голы: Зеттерлунд — 1 (Хишир), 17:10 — 1:0. Хишир — 4, 23:22 — 2:0. Грэйвс — 1 (Братт, Хьюз), 23:55 — 3:0. Чинахов — 2 (Силлинджер, Джонсон), 26:39 — 3:1. Марино — 1, 39:38 — 4:1. Зигенталер — 1 (бол., Мерсер, Хаула), 43:46 — 5:1. Братт — 4 (Хьюз, Татар), 52:47 — 6:1. Вуд — 2 (Бастиан, Маклеод), 54:47 — 7:1.

Вратари: Ванечек — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 52 (20+11+21) — 19 (5+7+7).

Наши: — - Гавриков (23.04/3/-3), Чинахов (12.30/2/0).

30 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.