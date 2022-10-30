Нападающий «Колорадо» Мальцев: «Немножко удачи нужно, чтобы двинуться дальше»
Нападающий Михаил Мальцев прокомментировал свое выступление за «Колорадо».
«Две последние игры в Нью-Йорке проиграли «Нью-Джерси» и «Айлендерс». Я без прорывов, выходил совсем мало. Немножко удачи нужно, чтобы двинуться дальше, так как за пять-шесть минут, когда смены через 15-20 минут реального времени, игровой ритм поймать очень сложно, холодным выходишь.
Если в самом начале матча порядок выхода звеньев как-то сохраняется, то любое меньшинство или большинство, каждая рекламная пауза отодвигает четвертую линию в зад списка.
Сегодня ночью летим в Финляндию на два матча с «Коламбусом». Если что-то интересно вне льда будет — напишу», — рассказал нападающий в своем Telegram-канале.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|2
|Каролина
|8
|5
|3
|11
|3
|Филадельфия
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|9
|5
|4
|10
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|7
|Питтсбург
|9
|4
|5
|9
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|3
|Баффало
|8
|5
|3
|10
|4
|Детройт
|8
|4
|4
|10
|5
|Тампа-Бэй
|9
|5
|4
|10
|6
|Монреаль
|9
|5
|4
|10
|7
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|8
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Чикаго
|8
|4
|4
|9
|4
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|7
|6
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|9
|6
|3
|12
|3
|Калгари
|7
|5
|2
|10
|4
|Сиэтл
|10
|4
|6
|10
|5
|Лос-Анджелес
|10
|5
|5
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|31.10
|02:00
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|31.10
|03:00
|
Анахайм – Торонто
|- : -
|31.10
|03:00
|
Аризона – Рейнджерс
|- : -
|31.10
|03:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|10
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|9
|7
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66