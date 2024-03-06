«Флорида» без Бобровского на выезде переиграла «Нью-Джерси»
«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Девилс» потерпели третье поражение подряд.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.
«Флорида» набрала 90 очков и лидирует в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке — 64 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Голы: Казинс — 4 (Ткачак), 2:54 — 0:1. Родригес — 10 (бол., Ткачак, Беннетт), 6:30 — 0:2. Д. Хьюз — 21 (бол., Братт, Л. Хьюз), 11:45 — 1:2. Майер — 14, 31:01 — 2:2. Луостаринен — 11 (Куликов, Экман-Ларссон), 32:37 — 2:3. Казинс — 5 (Форслинг, Ткачак), 45:33 — 2:4. Миллер — 4 (Братт, Д. Хьюз), 51:16 — 3:4. Райнхарт — 45 (п.в., Экблад), 59:52 — 3:5.
Вратари: Шмид (58:37 — 59:29, 59:39 — 59:52) — Столарз.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (3+14+7) — 31 (11+9+11).
Наши: — - Куликов (17.00/0/0).
6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|61
|35
|26
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|2
|Даллас
|63
|37
|26
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|61
|25
|36
|55
|8
|Чикаго
|62
|15
|47
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|63
|39
|24
|85
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|4
|Лос-Анджелес
|60
|31
|29
|72
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|60
|15
|45
|36
|6.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|6.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 5
|6.03
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 2
|6.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|6.03
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|6.03
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 4
|6.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|6.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|- : -
|6.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97