«Флорида» без Бобровского на выезде переиграла «Нью-Джерси»

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«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Девилс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Флорида» набрала 90 очков и лидирует в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке — 64 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Казинс — 4 (Ткачак), 2:54 — 0:1. Родригес — 10 (бол., Ткачак, Беннетт), 6:30 — 0:2. Д. Хьюз — 21 (бол., Братт, Л. Хьюз), 11:45 — 1:2. Майер — 14, 31:01 — 2:2. Луостаринен — 11 (Куликов, Экман-Ларссон), 32:37 — 2:3. Казинс — 5 (Форслинг, Ткачак), 45:33 — 2:4. Миллер — 4 (Братт, Д. Хьюз), 51:16 — 3:4. Райнхарт — 45 (п.в., Экблад), 59:52 — 3:5.

Вратари: Шмид (58:37 — 59:29, 59:39 — 59:52) — Столарз.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (3+14+7) — 31 (11+9+11).

Наши: — - Куликов (17.00/0/0).

6 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.