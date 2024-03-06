«Сент-Луис» проиграл «Айлендерс». Торопченко забросил одну шайбу

«Айлендерс» переиграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко забросил одну шайбу. Защитник «островитян» Александр Романов сделал голевую передачу.

«Айлендерс» набрали 68 очков и идут на 9-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 9-е место в Западной конференции — 67 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Торопченко — 11 (Нейберс), 21:21 — 0:1. Кайру — 20 (Саад, Сканделла), 28:30 — 0:2. Палмиери — 19 (Пелек, Добсон), 32:32 — 1:2. Пажо — 8 (Палмиери, Ахо), 37:47 — 2:2. Хорват — 24 (Нельсон, Пелек), 40:55 — 3:2. Барзал — 19 (п.в., Нельсон, Романов), 59:29 — 4:2.

Вратари: Сорокин — Хофер (58:51 — 59:29).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 33 (10+17+6) — 21 (8+5+8).

Наши: Романов (19.29/3/+2) — Бучневич (18.36/0/-2), Торопченко (13.48/1/+1).

6 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.