«Каролина» в овертайме победила «Даллас», у Свечникова заброшенная шайба

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме обыграла «Даллас» со счетом 5:4.

В составе «Харрикейнз» форвард Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка, у форварда «Старз» Дениса Гурьянова ни одного броска в створ.

После этого матча «Каролина» с 42 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Даллас» с 42 очками — на второй строчке Запада.