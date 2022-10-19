«Нью-Джерси» одержал первую победу в сезоне

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Дакс» потерпели третье подряд поражение после победы на старте сезона. «Дэвилз» одержали первую победу в регулярке.

«Анахайм» с двумя очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» с 2-мя очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции.