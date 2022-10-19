Гол Гаврикова с передачи Чинахова принес «Коламбусу» победу над «Ванкувером»

«Колорадо» выиграл у «Ванкувера» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для «Блю Джэкетс» это первая победа в сезоне. «Кэнакс» потерпели четвертое поражение кряду.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Владислав Гавриков с передачи соотечественника Егора Чинахова. Также у каждого в этой встрече еще по одной голевой передаче.

В сотсаве «Кэнакс» голевой передачей отметился российский нападающий Василий Подколзин.