Новиков оценил текущие выступления Капризова
Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил текущие выступления форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ) оформил хет-трик.
«Когда-то Капризову советовали поменять игру. Сейчас же американские журналисты говорят, что Кирилл — это наше все, что без него «Миннесота» — не команда. Удивительно, насколько же наша страна богата талантами во всех сферах. Приятно, когда наши хоккеисты играют роль первых скрипок. Но нам нельзя зацикливаться лишь на великих игроках. Посмотрите на Наместникова, на Дадонова. Посмотрите на то, как бьются эти винтики-шпунтики! Они сражаются и ничего не боятся. Это пример для здоровых дядек, типа Кузьменко. Эти ребята являются примерами для наших мальчишек, и это очень важно», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Капризов провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 71 (37+34) очко.
«Миннесота» набрала 72 очка и занимает пятое месте в турнирной таблице Западной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|- : -
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|- : -
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|- : -
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27