Источник: Кузнецов пропустит тренировку «Вашингтона» из-за болезни

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит ближайшую тренировку своей команды из-за болезни, сообщает журналист Athletic Тарик Эль-Башир в соцсетях.

Сообщается, что россиянин не инфицирован коронавирусом. Сроки возвращения форварда неизвестны.

В текущем сезоне 30-летний Кузнецов сыграл за «Вашингтон» 61 матч и набрал 50 (11+39) очков.

Его команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице «Запада» с 64 очками за 62 встречи.