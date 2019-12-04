Никита Кучеров: «Василевский долго держал «Тампу» в игре»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров после победы над «Нэшвиллом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НБА отметил успешную игру голкипера команды Андрея Василевского. Также россиянин посетовал на плохую реализацию в большинстве.

— Мы несколько раз оставались в большинстве, но это было ужасно, — цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. — Василевский держал нас в игре очень долго. Большое ему спасибо, но мы определенно должны улучшать игру. Каждому в команде нужно прогрессировать.

Кучеров в игре с «Предаторз» отметился голевой передачей, забросил победную шайбу в овертайме и был признан первой звездой встречи.