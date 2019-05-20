Никита Гусев: "Жду предложений по контракту от "Вегаса"

Форвард сборной России Никита Гусев - о переговорах по контракту с "Вегасом".

– У вас "сгорел" год контракта. Уже есть какие-то движения со стороны "Вегаса" на следующий сезон?

– Жду от них предложений. Мне там понравилось: хорошие ребята, хорошая команда. И город. Не знаю, кому и что там не нравится, но город реально хороший. И атмосфера на стадионе, думаю, одна из лучших, как все и говорят. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко).

Полностью интервью Никиты Гусева – здесь.