Никита Гусев: "Жду предложений по контракту от "Вегаса"

- Форвард сборной России Никита Гусев - о переговорах по контракту с "Вегасом".
– У вас "сгорел" год контракта. Уже есть какие-то движения со стороны "Вегаса" на следующий сезон?
– Жду от них предложений. Мне там понравилось: хорошие ребята, хорошая команда. И город. Не знаю, кому и что там не нравится, но город реально хороший. И атмосфера на стадионе, думаю, одна из лучших, как все и говорят. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко).
Полностью интервью Никиты Гусева – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/world/reviews/chempionat-mira-po-hokkeyu-2019-rossiya-shveycariya-intervyu-s-nikitoy-gusevym-1546715/
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