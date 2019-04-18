Никита Гусев: "Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ"

Нападающий "Вегаса" Никита Гусев рассказал, что клуб не гарантировал ему участие в плей-офф Кубка Стэнли.

– Никаких гарантий в плане участия в плей-офф не было, – приводит слова Гусева русскоязычный сайт НХЛ. – Сейчас самое главное – это команда, все ради нее. Если я понадоблюсь тренеру и команде, то буду готов к игре и покажу все, на что способен. Сыграть в плей-офф было бы очень здорово.

Жду не дождусь своей первой игры в НХЛ. Относительно адаптации к маленькой площадке больше станет понятно после первого матча. Думаю, что от игры к игре будет лучше и лучше. В КХЛ мне многое удавалось, но сейчас я хочу играть в лучшей лиге мира. Такова моя цель. Команда, персонал, генеральный менеджер сделали все, чтобы моя адаптация в "Вегасе" прошла легко.