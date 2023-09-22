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Ничушкин рассказал об инциденте с пьяной женщиной

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал инцидент с пьяной женщиной в отеле.

«Вообще-то, мы уже говорили об этом. Я уехал по семейным причинам. Я знаю, что вы, ребята, хотите что-то найти, но ничего особо интересного там нет. Сейчас стартует новый сезон, и мы должны сосредоточиться на этом. Давайте закроем эту тему, я не хочу об этом говорить», — приводит Denver Sports слова Ничушкина.

28 апреля стало известно, что Ничушкин пропустил матчи «Колорадо» из-за пьяной девушки в его номере отеля, которую позже отвезли в больницу.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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