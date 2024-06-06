Каменский отметил роль Бобровского в выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский отметил роль голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в выходе команды в финал Кубка Стэнли.

«У «Флориды» вся команда играет, но, конечно, есть и заслуга Сергея Бобровского. Но хочу повториться, что у «пантер» сильная команда и все четыре звена играют здорово. И Ткачук, и Барков с Тарасенко. У «Флориды» очень хорошая команда», — приводит слова Каменского LiveResult.ru.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» сыграет против «Эдмонтона». Первый матч противостояния состоится в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.