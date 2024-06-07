Президент «Лукойла» Алекперов: «Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в следующем году? Конечно»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» в следующем сезоне стать чемпионом.

«Сможет ли «Спартак» стать чемпионом в следующем году? Да, конечно! Никаких сомнений!» — сказал Алекперов.

«Спартак» в сезоне РПЛ-2023/24 занял пятое место в турнирной таблице. Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», вторую строчку занял «Краснодар», третью — «Динамо».