Тренер Новиков назвал смелым решение «Флориды» выменять Тарасенко у «Оттавы»

Тренер Юрий Новиков поделился мнением об игре нападающего Владимира Тарасенко после подписания контракта с «Флоридой».

«Это было смелое решение — пригласить опытного игрока без гарантии того, что он оправдает надежды. То же самое было в случае «Каролины» и Кузнецова. Но иногда нужны не топовые звезды, а крепкие мастера, которые не подведут. И Тарасенко не подвел», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Тарасенко был обменян во «Флориду» из «Оттавы» по ходу сезона-2023/24. В Кубке Стэнли на его счету 17 матчей и 6 (3+3) очков.