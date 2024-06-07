Тренер «Флориды» заявил, что из нынешних хоккеистов НХЛ ни у кого нет стартовой скорости, как у Павла Буре
Тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов в интервью «СЭ» рассказал об особенностях катания звезд НХЛ настоящего и прошлого.
— Какие уникальные вещи с точки зрения катания есть у суперветеранов — Малкина, Кросби, Александра Овечкина?
— У каждого свой стиль движения. Есть плюсы, есть минусы — нет такого, чтобы кто-то катался идеально. Всегда есть над чем работать. Саша катается мощно, Сид сильнее всего на коротких участках поля, хорошо работает ногами. У Жени лучше всего получается само скольжение. У того же Макдэвида кроссовер (элемент в катании. — Прим. И. Р.) суперский.
— А у Малкина катание в молодости и сейчас — сильно разное?
— Оно стало более силовым. Лига и ее развитие заставляют это делать.
— Меня поразило, как в конце регулярки сделал хет-трик Маккиннон, как он убегал от соперников на двух шагах.
— Да, все три гола были одинаковые! И не случайные — перед получением шайбы он уже набирал скорость. Он всегда старается под скорость закатиться — и при получении шайбы убегает и выходит на ударную позицию.
— По стартовой скорости из нынешних хоккеистов можно кого-то сравнить с Павлом Буре?
— Наверное, нет. Я с детства следил за Павлом, это был мой кумир. На данный момент такого хоккеиста не вижу. Хотя у Макдэвида она хорошая, да и у ряда не столь известных игроков — тоже.
— Как думаете, безумная стартовая скорость Буре могла стать одной из причин его травматичности? Мышцы могли элементарно не выдерживать таких бурных рывков?
— Травмы — это стечение обстоятельств. Хотя, возможно, это и сказалось. В том смысле, что, когда удар игроку наносится на скорости, он более опасен. Но это хоккей, травматичный вид спорта. Если будешь об этом думать, то ничего не получится.
— Со стороны из наших хоккеистов самым оригинальным кажется катание Кирилла Капризова.
— Капризов берет тем, что пластичен в катании. Очень хорошо управляет голеностопом, имеет возможность в любой критической ситуации сохранить скорость за счет правильной постановки ног.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|9.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -