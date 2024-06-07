Артемий Панарин и Михаил Сергачев сыграют в хоккейной медиалиге

Президент медийной хоккейной лиги (МХЛ) Николай Осипов рассказал, кто из игроков НХЛ примет участие во втором сезоне МХЛ.

«У нас сейчас в первом сезоне очень много ребят, чьи друзья играют в хоккейной лиге за океаном. Поэтому Ничушкин и Капризов, Панарин и Сергачев и еще масса хоккеистов — о них мы будем дозировано, порционно заявлять. Я думаю, что около 10-15 человек из НХЛ точно появятся в составе команд хоккейной Медиалиги второго сезона», — цитирует «РБ Спорт» Осипова.

Второй сезон хоккейной Медиалиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве.