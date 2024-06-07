Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал о стиле игры «Флориды» перед финалом Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Флорида» играет в быстрый, дерзкий и агрессивный хоккей. Я не думаю, что это что-то меняет. Можно ожидать потасовок и тому подобного. Но мы команда ветеранов, одна из самых возрастных команд в лиге.

У «Ванкувера» также была команда, играющая в силовом стиле. Это плей-офф, это финал. Я бы ожидал силовой игры независимо от того, с кем бы мы играли», — приводит слова Макдэвида TSN.

Первый матч противостояния состоится в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.