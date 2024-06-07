Свечков набрал три очка за фарм-клуб «Нэшвилла» в полуфинальном матче плей-офф АХЛ

«Милуоки» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 7:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой встречи.

Счет в серии 3-1 в пользу «Коачеллы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 02.00 мск.