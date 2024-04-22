Ничушкин открыл счет в первом матче серии «Колорадо» и «Виннипега»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

29-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте и открыл счет в матче.

На счету Ничушкина 53 (28+25) очка в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.