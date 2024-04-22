Коваленко забросил первую шайбу за фарм-клуб «Колорадо»

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио» со счетом 6:3.

В составе фарм-клуба «Колорадо» форвард Николай Коваленко набрал 2 (1+1) очка, забив дебютный гол в АХЛ, и стал второй звездой матча. Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 28 бросков из 31.

В текущем сезоне 24-летний россиянин присоединился к «Колорадо» в 2024 году, перейдя из «Торпедо». На счету Коваленко 3 (1+2) очка в 4 матчах АХЛ.