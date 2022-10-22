У Ничушкина 10 очков в пяти стартовых матчах сезона НХЛ. Больше него за «Колорадо» набирали только трое

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3).

Таким образом, 27-летний россиянин набрал 10 (5+5) очков в пяти стартовых матчах сезона. Больше него на старте сезона в истории франшизы набирали только Петер Штястны (13 очков, 1987/88 и 11 очков, 1982/83), Джо Сакик (12 очков, 1992/93) и Мишель Гуле (12 очков, 1987/88 и 1983/84).

В прошлом сезоне Ничушкин провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 52 (25+27) очка.