Российский нападающий «Тампы» Кучеров отправил головой в борт форварда «Флориды» Баркова

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

29-летний россиянин отправил головой в борт нападающего «Пантерз» Александра Баркова. Арбитры проигнорировали этот эпизод.

Финну пришлось отправиться в раздевалку после этого эпизода. Однако вскоре хоккеист вернулся на лед.