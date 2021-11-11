НХЛ выступила с заявлением по отставке Мюррея из «Анахайма»

Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу ухода Боба Мюррея с поста генерального менеджера «Анахайма». Клуб сегодня объявил об отставке специалиста.

На этой неделе стало известно, что против Мюррея было открыто дело в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Специалист пройдет курс лечения от алкогольной зависимости.

«Мы поддерживаем решение Боба Мюррея уйти с поста генерального директора «Анахайма». Хотя понимаем, что он ищет подходящего совета и лечения для решения своих личных проблем, этому нет оправдания, и в нашей лиге нет места для таго поведения, о котором недавно сообщалось через горячую линию НХЛ. Мы благодарим клуб за его быстрый и надлежащий ответ. Лига и клубы стремятся создать безопасное и гостеприимное рабочее место в НХЛ и будут продолжать принимать любые меры. и все действия, необходимые для достижения этой цели», — говорится в заявлении.