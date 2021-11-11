Мюррей ушел с поста генерального директора «Анахайма». Он присоединился к борьбе с алкоголизмом

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей ушел в отставку. Клуб объявил об этом на официальном сайте.

Мюррей будет участвовать в программе по борьбе со злоупотреблением алкоголем. Вчера было объявлено, что Джефф Соломон будет временно исполнять обязанности генменеджера клуба.

«Я хочу извиниться перед всеми, на кого мое поведение повлияло неблагоприятно. Клянусь внести изменения в свою жизнь, начиная с участия в программе лечения. После ухода из «Дакс», я сосредоточу свое внимание на том, что должен — улучшение своей жизни ради моей семьи и друзей», — отметил Мюррей.