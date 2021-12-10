Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сан-Хосе»
09:00
«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Сан-Хосе» со счетом 5:2.
Голы забили Кевин Фиала, Джоэль Эрикссон, Джордан Гринвэй (дубль) и российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого еще и голевая передача.
В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джонатан Дален и Томаш Гертл.
«Миннесота» лидирует в таблице Зарадной конференции. «Сан-Хосе» — на десятой строчке.
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