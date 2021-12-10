Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Сан-Хосе»

09:00
Теги:

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

Голы забили Кевин Фиала, Джоэль Эрикссон, Джордан Гринвэй (дубль) и российский нападающий Кирилл Капризов, на счету которого еще и голевая передача.

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Джонатан Дален и Томаш Гертл.

«Миннесота» лидирует в таблице Зарадной конференции. «Сан-Хосе» — на десятой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Названы способы быстро сбросить лишний вес к Новому году
0