Годро вышел на пятое место по числу очков в истории «Калгари»

Нападающий «Калгари» Джонни Годро набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:3).

Теперь на счету Годро 565 очков за «Флэймз». 28-летний американец вышел на пятое место по числу очков в истории «Калгари», опередив Гэри Сутера (564).

Лидером по числу очков в истории «Калгари» является Джером Игинла (1095). Второе место занимает Теорен Флери (830), на третьем месте — Эл Макиннис (822), на четвертой строчке — Джо Нуиндайк (616).