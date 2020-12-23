НХЛ опубликовала расписание нового сезона

НХЛ на официальном сайте опубликовала расписание нового сезона.

Начнется он 13 января пятью матчами: «Колорадо» — «Сент-Луис», «Эдмонтон» — «Ванкувер», «Филадельфия» — «Питтсбург», «Тампа-Бэй» — «Чикаго», «Торонто» — «Монреаль».

Последние игры регулярного чемпионата состоятся 8 мая. Команды Восточного, Центрального и Западного дивизиона проведут по восемь матчей с соперниками по дивизиону, в Северном дивизионе каждая команда сыграет с каждой по 9 или 10 раз.

Четыре лучшие команды в каждом дивизионе пройдут в плей-офф Кубка Стэнли с игрой внутри дивизионов в первых двух раундах. Четыре полуфиналиста будут «посеяны» по сумме очков в регулярном чемпионате.

Всего в «регулярке» команды проведут по 56 игр вместо 82.

Предсезонные лагеря стартуют 3 января, предсезонных игр не будет. Семи командам, не участвовавшим в летнем мини-турнире Return to Play, будет разрешено открыть лагеря уже 31 декабря.